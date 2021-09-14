Рівень госпіталізацій із COVID-19 перевищено в шести регіонах України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом перевищує встановлені норми у шести областях України. Про це повідомив пресцентр Міністерства охорони здоров'я, інформує УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 13 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) перевищено у:
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- Вінницькій області — 56,3%;
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- Волинській області — 64,8%;
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- Закарпатській області — 55,6%;
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- Львівській області — 86,4%;
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- Миколаївській області — 53,9%;
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- Одеській області — 57,5%.
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У Волинській, Львівській та Одеській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.
Додамо
Протягом 13 вересня в Україні зафіксували 3332 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 718 осіб, летальних випадків — 97.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 135 223 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 54 523 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 80 700 людей. Загалом від початку кампанії зроблено 10 846 167 щеплень.