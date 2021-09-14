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Рівень госпіталізацій із COVID-19 перевищено в шести регіонах України

Рівень госпіталізацій із COVID-19 перевищено в шести регіонах України

Київ • УНН

 • 16977 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом перевищує встановлені норми у шести областях України. Про це повідомив пресцентр Міністерства охорони здоров'я, інформує УНН.

Деталі

За даними МОЗ, станом на 13 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) перевищено у:

  • Вінницькій області — 56,3%;
  • Волинській області — 64,8%;
  • Закарпатській області — 55,6%;
  • Львівській області — 86,4%;
  • Миколаївській області — 53,9%;
  • Одеській області — 57,5%.

У Волинській, Львівській та Одеській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.

Додамо

Протягом 13 вересня в Україні зафіксували 3332 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 718 осіб, летальних випадків — 97.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 135 223 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 54 523 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 80 700 людей. Загалом від початку кампанії зроблено 10 846 167 щеплень.

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