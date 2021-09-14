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Уровень госпитализаций с COVID-19 превышен в шести регионах Украины

Уровень госпитализаций с COVID-19 превышен в шести регионах Украины

Киев  •  УНН

 • 16968 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом превышает установленные нормы в шести областях Украины. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения, передает УНН.

Детали

По данным Минздрава, по состоянию на 13 сентября уровень динамики госпитализаций (норма для региона “зеленой” зоны — не более 50% больных) превышен в:

  • Винницкой области — 56,3%;
  • Волынской области — 64,8%;
  • Закарпатской области — 55,6%;
  • Львовской области — 86,4%;
  • Николаевской области — 53,9%;
  • Одесской области — 57,5%.

В Волынской, Львовской и Одесской областях превышение зафиксировано три дня подряд.

Добавим

В течение 13 сентября в Украине зафиксировали 3332 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы госпитализировали 718 человек, летальных случаев — 97.

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 135 223 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 54 523 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 80 700 человек. Всего с начала кампании сделано 10 846 167 прививок.

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