Золото дорожчає на тлі загострення ситуації на Близькому Сході

КИЇВ. 6 січня. УНН. Ціна на золото на тлі загострення ситуації на Близькому Сході піднялася до максимального рівня за останні шість років. Як повідомляє DW у понеділок, 6 січня, під час торгів на Лондонській біржі вона піднялася на 2,3 відсотка до 1588,13 долара за унцію (31,1 грама). Це максимум з квітня 2013 року, інформує УНН.