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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 24609 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 117624 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 123395 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 121694 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 142854 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110102 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110805 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109697 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132131 просмотра

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Золото дорожает на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Золото дорожает на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Киев  •  УНН

 • 13670 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Цена на золото на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке поднялась до максимального уровня за последние шесть лет. Как сообщает DW в понедельник, 6 января, в ходе торгов на Лондонской бирже она поднялась на 2,3 процента до 1588,13 доллара за унцию (31,1 грамма). Это максимум с апреля 2013 года, информирует УНН.

В течение дня золото несколько подешевело — до 1577 долларов, что, тем не менее, почти на 25 долларов выше, чем вечером в пятницу.

“В кризисные времена золото рассматривается как безопасная гавань”, — прокомментировал динамику цен на драгоценный металл эксперт немецкого банка Commerzbank Даниэль Бриземан.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs Group Inc, в условиях затянувшегося кризиса между США и Ираном возможен резкий рост цен на нефть, если Исламская республика осуществит свою давнюю угрозу и перекроет Ормузский пролив. Через нее осуществляется пятая часть мировых поставок нефти. В этом случае многие инвесторы могут предпочесть золоту.

Мировой нефтяной рынок уже отреагировал на новый кризис на Ближнем Востоке. В ходе торгов на Лондонской бирже стоимость нефти Brent впервые с мая 2019 года превысила отметку в 70 долларов за баррель, что на 2,08 процента выше, чем в прошлую пятницу.

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Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после того, как в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. В Иране в ответ объявили о дальнейшем выходе из “ядерной сделки” и ударах возмездия по объектам США и Израиля. В свою очередь, президент США пригрозил ударить по более полсотни объектов, которые представляют ценность для Ирана. После этого госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не планирует совершать военные преступления.

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