Знищено терабайти важливих даних: хакери ГУР МО атакували федеральний центр видачі цифрових підписів
Київ • УНН
Кіберфахівці ГУР МО України та BO Team атакували російський федеральний посвідчувальний центр "Основаніє". Знищено терабайти даних та здобуто базу 1,5 млн електронних цифрових підписів.
Днями кіберфахівці ГУР МО України спільно з активістами групи BO Team здійснили чергову успішну операцію на росії ― під атаку потрапив російський федеральний посвідчувальний центр "Основаніє".Про це пише УНН з посиланням на ГУР МО.
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У розвідці пояснили, що основна діяльність цього підприємства ― видача електронних цифрових підписів. Компанія акредитована міністерством цифрового розвитку рф, вважається однією з найбільш захищених та надійних на росії.
Серед клієнтів центру ― причетні до ведення геноцидної війни проти україни банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема "Вєртольоти россії", "Альфа-Банк", "Транснєфть тєлєком", "Трансмашхолдінґ", "Сєрєбро маґадана" та багато інших.
Українські хакери атакували основного провайдера російських банків - Мінцифри 13.06.24, 18:44 • 23569 переглядiв
Внаслідок атаки, яка відбулась 11 вересня, знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб’єктів, які користувались послугами російського федерального центру.
Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України
Нагадаємо
IT-армія України та хакери ГУР МО кілька днів блокували роботу шести великих інтернет-провайдерів у Москві та Санкт-Петербурзі. Серед атакованих - Смайл, Ростелеком, CityLink, Гелікон, Невалінк, Лайфлинк.