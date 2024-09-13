Знищено терабайти важливих даних: хакери ГУР МО атакували федеральний центр видачі цифрових підписів

ukenru
11:37 • 19591 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 47494 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 80801 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 136906 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 180002 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 259565 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 165899 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141800 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128260 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 196542 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.2 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 126172 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 62109 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 95699 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 72247 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 57875 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 126172 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 259578 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 196549 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 226827 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 556856 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 4995 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 17665 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 22081 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 27289 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 37587 перегляди
Актуальне
Знищено терабайти важливих даних: хакери ГУР МО атакували федеральний центр видачі цифрових підписів

Знищено терабайти важливих даних: хакери ГУР МО атакували федеральний центр видачі цифрових підписів

Київ • УНН

 • 18695 перегляди

Кіберфахівці ГУР МО України та BO Team атакували російський федеральний посвідчувальний центр "Основаніє". Знищено терабайти даних та здобуто базу 1,5 млн електронних цифрових підписів.

Днями кіберфахівці ГУР МО України спільно з  активістами групи BO Team здійснили чергову успішну операцію на росії ― під атаку потрапив російський федеральний посвідчувальний центр "Основаніє".Про це пише УНН з посиланням на ГУР МО.

Деталі

У розвідці пояснили, що основна діяльність цього підприємства ― видача електронних цифрових підписів. Компанія акредитована міністерством цифрового розвитку рф, вважається однією з найбільш захищених та надійних на росії.

Серед клієнтів центру ― причетні до ведення геноцидної війни проти україни банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема "Вєртольоти россії", "Альфа-Банк", "Транснєфть тєлєком", "Трансмашхолдінґ", "Сєрєбро маґадана" та багато інших.  

Українські хакери атакували основного провайдера російських банків - Мінцифри 13.06.24, 18:44 • 23569 переглядiв

Внаслідок атаки, яка відбулась 11 вересня, знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб’єктів, які користувались послугами російського федерального центру.  

Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України

- підсумували в ГУР МО.

Нагадаємо

IT-армія України та хакери ГУР МО кілька днів блокували роботу шести великих інтернет-провайдерів у Москві та Санкт-Петербурзі. Серед атакованих - Смайл, Ростелеком, CityLink, Гелікон, Невалінк, Лайфлинк.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$283.47
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,773.88
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63