Уничтожены терабайты важных данных: хакеры ГУР МО атаковали федеральный центр выдачи цифровых подписей
Киев • УНН
Киберспециалисты ГУР МО Украины и BO Team атаковали российский федеральный удостоверяющий центр «Основание». Уничтожены терабайты данных и получена база 1,5 млн электронных цифровых подписей.
На днях киберспециалисты ГУР МО Украины совместно с активистами группы BO Team осуществили очередную успешную операцию на россии - под атаку попал российский федеральный удостоверяющий центр "Основание". об этом пишет УНН со ссылкой на ГУР МО.
Детали
В разведке пояснили, что основная деятельность этого предприятия - выдача электронных цифровых подписей. Компания аккредитована министерством цифрового развития рф, считается одной из самых защищенных и надежных на россии.
Среди клиентов центра - причастные к ведению геноцидной войны против Украины банковские, военные и другие государственные и частные учреждения, в частности "Вертолеты России", "Альфа-Банк", "Транснефть телеком", "Трансмашхолдинг", "Серебромагадана" и многие другие.
Українські хакери атакували основного провайдера російських банків - Мінцифри 13 июня 2024, 15:44 • 23364 просмотра
В результате атаки, которая состоялась 11 сентября, уничтожено терабайты важных данных на серверах предприятия, а также получена база данных на полтора миллиона электронных цифровых подписей субъектов, которые пользовались услугами российского федерального центра.
Массив полученных данных украинские хакеры намерены выставить на продажу, а вырученные средства передать на нужды Сил безопасности и обороны Украины
Напомним
IT-армия Украины и хакеры ГУР МО несколько дней блокировали работу шести крупных интернет-провайдеров в Москве и Санкт-Петербурге. Среди атакованных - Смайл, Ростелеком, CityLink, Геликон, Невалинк, Лайфлинк.