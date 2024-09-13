Уничтожены терабайты важных данных: хакеры ГУР МО атаковали федеральный центр выдачи цифровых подписей

На днях киберспециалисты ГУР МО Украины совместно с активистами группы BO Team осуществили очередную успешную операцию на россии - под атаку попал российский федеральный удостоверяющий центр "Основание". об этом пишет УНН со ссылкой на ГУР МО.

Детали

В разведке пояснили, что основная деятельность этого предприятия - выдача электронных цифровых подписей. Компания аккредитована министерством цифрового развития рф, считается одной из самых защищенных и надежных на россии.

Среди клиентов центра - причастные к ведению геноцидной войны против Украины банковские, военные и другие государственные и частные учреждения, в частности "Вертолеты России", "Альфа-Банк", "Транснефть телеком", "Трансмашхолдинг", "Серебромагадана" и многие другие.

Українські хакери атакували основного провайдера російських банків - Мінцифри

В результате атаки, которая состоялась 11 сентября, уничтожено терабайты важных данных на серверах предприятия, а также получена база данных на полтора миллиона электронных цифровых подписей субъектов, которые пользовались услугами российского федерального центра.

Массив полученных данных украинские хакеры намерены выставить на продажу, а вырученные средства передать на нужды Сил безопасности и обороны Украины - подытожили в ГУР МО.

Напомним

IT-армия Украины и хакеры ГУР МО несколько дней блокировали работу шести крупных интернет-провайдеров в Москве и Санкт-Петербурге. Среди атакованных - Смайл, Ростелеком, CityLink, Геликон, Невалинк, Лайфлинк.