Українські хакери атакували 6 великих інтернет-провайдерів у москві та пітері
Київ • УНН
IT-армія України та хакери ГУР МО кілька днів блокували роботу шести великих інтернет-провайдерів у Москві та Санкт-Петербурзі. Серед атакованих - Смайл, Ростелеком, CityLink, Гелікон, Невалінк, Лайфлинк.
Українська IT-армія спільно з хакери ГУР МО декілька днів тримала "у відключці" шість величезних інтернет-провайдерів у москві та пітері. Про це пише УНН з посиланням на IT-армію України.
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Разом з ГУР тримали декілька днів у відключці аж 6(!) величезних інтернет-провайдерів у Москві та Пітері. А саме: Смайл, Ростелеком, CityLink, Гелікон, Невалінк, Лайфлинк. Це класичний кейс коли 2+2 не дорівнює чотирьом й спільна робота дає багаторазовий приріст
Вони також закликають українців приєднуватись до атак на російську інфраструктуру.
Нагадаємо
Влітку українська ІТ-армія вивела з ладу Mastertel, основного постачальника послуг зв'язку для російських банків, що призвело до зупинки деяких банківських операцій і перешкоджає росіянам користуватися обмінними пунктами.
Українські хакери "поклали" сайт міноборони рф - ГУР05.03.24, 17:22 • 25773 перегляди