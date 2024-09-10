Украинские хакеры атаковали 6 крупных интернет-провайдеров в москве и питере

Украинская IT-армия совместно с хакерами ГУР МО несколько дней держала «в отключке» шесть огромных интернет-провайдеров в Москве и Питере. Об этом пишет УНН со ссылкой на IT-армию Украины.

Детали

Вместе с ГУР держали несколько дней в отключке аж 6(!) огромных интернет-провайдеров в Москве и Питере. А именно: Смайл, Ростелеком, CityLink, Геликон, Невалинк, Лайфлинк. Это классический кейс когда 2+2 не равно четырем и совместная работа дает многократный прирост - говорят украинские хакеры.

Они также призывают украинцев присоединяться к атакам на российскую инфраструктуру.

Напомним,

Летом украинская ИТ-армия вывела из строя Mastertel, основного поставщика услуг связи для российских банков, что привело к остановке некоторых банковских операций и препятствует россиянам пользоваться обменными пунктами.

Українські хакери "поклали" сайт міноборони рф - ГУР