Украинские хакеры атаковали 6 крупных интернет-провайдеров в москве и питере
Киев • УНН
IT-армия Украины и хакеры ГУР МО несколько дней блокировали работу шести крупных интернет-провайдеров в Москве и Санкт-Петербурге. Среди атакованных - Смайл, Ростелеком, CityLink, Геликон, Невалинк, Лайфлинк.
Украинская IT-армия совместно с хакерами ГУР МО несколько дней держала «в отключке» шесть огромных интернет-провайдеров в Москве и Питере. Об этом пишет УНН со ссылкой на IT-армию Украины.
Детали
Вместе с ГУР держали несколько дней в отключке аж 6(!) огромных интернет-провайдеров в Москве и Питере. А именно: Смайл, Ростелеком, CityLink, Геликон, Невалинк, Лайфлинк. Это классический кейс когда 2+2 не равно четырем и совместная работа дает многократный прирост
Они также призывают украинцев присоединяться к атакам на российскую инфраструктуру.
Напомним,
Летом украинская ИТ-армия вывела из строя Mastertel, основного поставщика услуг связи для российских банков, что привело к остановке некоторых банковских операций и препятствует россиянам пользоваться обменными пунктами.
Українські хакери "поклали" сайт міноборони рф - ГУР5 марта 2024, 15:22 • 25630 просмотров