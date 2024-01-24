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Знущались над підлеглим, застосовуючи биту: перед судом постануть керівники обласного та районного ТЦК Рівненщини

Знущались над підлеглим, застосовуючи биту: перед судом постануть керівники обласного та районного ТЦК Рівненщини

Київ • УНН

 • 20886 перегляди

Керівники обласного та районних територіальних центрів громад (ТЦГ) Рівненської області постануть перед судом за звинуваченням у зловживанні службовим становищем підлеглого, який збирався повідомити про службові порушення. Під час розслідування було виявлено вживану бейсбольну биту, наркотики та докази незаконного збагачення.

До суду направлено обвинувальний акт щодо керівників обласного та районного ТЦК Рівненщини. За версією слідства, посадовці били та знущалися з підлеглого, оскільки той, перед цим, планував доповісти про їхні порушення під час служби. Правоохоронці у ході обшуків та розслідування, виявили у фігурантів биту, якою били чоловіка, а також наркотичні речовини, крім того встановлено виявились факти незаконного збагачення посадовця ТЦК.

Про це передає УНН зі посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього. Обвинувальний акт щодо двох посадовців направлено до суду. 

– ідеться у повідомленні.

Деталі

Під час розслідування було з’ясовано, що влітку 2023 року посадовці довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби, - вони вирішили цього не допустити, тому захопили та побили чоловіка.

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За версією слідства, керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час побиття застосовувалась бита, крім того посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення.

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За результатами обшуків, правоохоронці виявили наступне:

За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка;

У керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено 8 пакетів з амфетаміном загальною вагою 11 г, крім того вилучено знаряддя для вживання наркотичних речовин. З’ясовано, що наркотики посадовцю постачав підлеглий за "службові привілеї".

Також виявились факти незаконного збагачення посадовця обласного ТЦК та СП на суму у майже 52 млн грн. Серед незадекларованих статків посадовця – 2 вантажні автомобілі, величезні земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах.

У грудні 2023 року все вищевказане майно передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Таким чином:

Керівник Рівненського обласного ТЦК та СП обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, грабежі та набутті активів, вартість яких перевищує її законні доходи тощо (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 КК України).

Керівник Рівненського районного ТЦК та СП обвинувачується у пособництві до застосування насильства щодо підлеглого, незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах і т.д. (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 та ч. 2 ст. 315 КУ України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що працівники ДБР викрили керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового.

ДБР розслідує щонайменше 300 кримінальних проваджень стосовно порушень працівників ТЦК та ВЛК17.01.24, 11:33 • 22928 переглядiв

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