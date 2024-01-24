Издевались над подчиненным, применяя биту: перед судом предстанут руководители областного и районного ТЦК Ровенщины
Руководители областного и районных территориальных центров общин (ТЦО) Ровенской области предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении служебным положением подчиненного, который собирался сообщить о служебных нарушениях. В ходе расследования было обнаружено применяемую бейсбольную биту, наркотики и доказательства незаконного обогащения.
Готовил артудары рф по штабам ВСУ: в Донецкой области задержан российский агент
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который планировал серию ракетно-артиллерийских ударов по штабу Вооруженных Сил Украины вблизи Авдеевки. Агент передавал фсб геолокационные и стратегические данные об объектах украинской оборонной инфраструктуры.
Хотят заставить замолчать - британская разведка о рассмотрении в рф возможности ареста активов антивоенных критиков
Российская госдума рассматривает закон об аресте активов тех, кто критикует войну, что, вероятно, направлено на сдерживание антивоенной оппозиции, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании. Это следует за увеличением количества лиц и организаций, которых называют "иностранными агентами".
В Киеве задержали врача, который изготавливал фиктивные документы для уклонистов
В Киеве арестовали врача, который предлагал мужчине за 9 000 долларов США изготовить фальшивое удостоверение личности, чтобы тот смог избежать военной службы. В случае доказательства вины подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
70 медийщиков погибли с начала полномасштабного вторжения рф в Украину
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину было убито 70 работников СМИ, а россия совершила 558 преступлений против журналистов и медиа в Украине.
В Киеве из-за обрыва проводов пробка из троллейбусов: патрульные предупредили об осложнении движения
Обрыв троллейбусной линии на пересечении улиц Федора Эрнста и Святослава Храброго вызывает проблемы с движением транспорта в Киеве, сообщает патрульная полиция города.
Участница протеста фермеров во Франции и ее 12-летняя дочь погибли в результате ДТП
Во Франции во время блокирования аграриями дороги погибла участница акции, когда автомобиль протаранил тюки соломы, которыми фермеры перекрыли трассу.
Первые фото с места падения Ил-76 под белгородом опубликовали в сети
Российский военный самолет Ил-76 разбился под белгородом, российские телеграм-каналы сообщили о 74 жертвах. Министерство обороны рф подтвердило факт
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны
Дания выделяет более 12 миллионов евро на усиление киберустойчивости Вооруженных сил Украины и ее Министерства обороны. Этот вклад является частью соглашения о сотрудничестве, подписанного ИТ-коалицией, в которую также входят Эстония, Люксембург, Исландия, Италия, Латвия, Нидерланды, Литва и Украина.