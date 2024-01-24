Издевались над подчиненным, применяя биту: перед судом предстанут руководители областного и районного ТЦК Ровенщины

В суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителей областного и районного ТЦК Ровенской области. По версии следствия, чиновники били и издевались над подчиненным, поскольку тот, перед этим, планировал доложить об их нарушениях во время службы. Правоохранители в ходе обысков и расследования, обнаружили у фигурантов биту, которой били мужчину, а также наркотические вещества, кроме того установлено оказались факты незаконного обогащения чиновника ТЦК.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Работники ГБР завершили досудебное расследование должностных лиц Ривненских областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые избили подчиненного и издевались над ним. Обвинительный акт в отношении двух должностных лиц направлен в суд. - говорится в сообщении.

Детали

В ходе расследования было выяснено, что летом 2023 года чиновники узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ривненского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы, - они решили этого не допустить, поэтому захватили и избили мужчину.

По версии следствия, руководитель Ривненского областного ТЦК сам бил военнослужащего, в то время, как руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон. Во время избиения применялась бита, кроме того чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать прощения.

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По результатам обысков, правоохранители обнаружили следующее:

По месту жительства руководителя Ровенского областного ТЦК обнаружено биту, которой избивали мужчину;

У руководителя Ровенского районного ТЦК и СП было изъято 8 пакетов с амфетамином общим весом 11 г, кроме того изъято орудие для употребления наркотических веществ. Выяснено, что наркотики чиновнику поставлял подчиненный за "служебные привилегии".

Также выявились факты незаконного обогащения чиновника областного ТЦК и СП на сумму почти 52 млн грн. Среди незадекларированных состояний чиновника - 2 грузовых автомобиля, огромные земельные участки и недостроенный отель на горнолыжном курорте в Карпатах.

В декабре 2023 года все вышеуказанное имущество передано в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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Таким образом:

Руководитель Ровенского областного ТЦК и СП обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, грабеже и приобретении активов, стоимость которых превышает ее законные доходы и т.д. (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 УК Украины).

Руководитель Ровенского районного ТЦК и СП обвиняется в пособничестве к применению насилия в отношении подчиненного, незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в крупных размерах и т.д. (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 и ч. 2 ст. 315 КУ Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что работники ГБР разоблачили руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, которые избили военного.

ГБР расследует не менее 300 уголовных производств в отношении нарушений работников ТЦК и ВВК