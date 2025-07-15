Знімали гроші з банківських карток громадян Чехії: у Києві судитимуть 14 членів злочинної організації
Київ • УНН
Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 14 членів злочинної організації, які обманом отримували дані банківських карток громадян Чехії та знімали з них гроші. Угруповання діяло за чітким розподілом ролей, використовуючи фішингові посилання та імітуючи підтримку банків.
Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 4 організаторів та 10 учасників злочинної організації, які шляхом обману отримували дані банківських карток громадян Чеської Республіки та знімали з них гроші. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
Членів угруповання затримали в рамках масштабної операції, проведеної спільною слідчою групу "Victory" у складі правоохоронців України та Чеської Республіки у вересні 2023 року.
Учасники злочинної організації знаходили оголошення з продажу товарів на чеських онлайн-платформах "Sbazar", "Bazos", "Vinted" (аналоги "OLX"), переписувалися з продавцями та домовлялися про купівлю товару з оплатою через онлайн-сервіси. Далі продавцям надсилались фішинг-посилання, що імітують справжні сторінки оплати онлайн-сервісу. Після того як потерпілі вводили туди свої дані, зловмисники отримували дані їх банківських карток
Злочинне угруповання працювало із чітким розподілом ролей, де кожен учасник відповідав за певний напрям роботи.
Так, найчисельніша низова ланка – так звані "воркери" - безпосередньою шукали оголошення з продажу товарів на онлайн-платформах та спілкувалися з продавцями, а потім надсилали у чат-бот злочинної організації інформацію про те, що умовили "клієнта" на онлайн-оплату.
Інші учасники угруповання генерували фішингове посилання, яке імітує справжню платіжну систему, надсилали його "воркеру".
В разі, коли у "воркера" не виходило ввести в оману потерпілого, він користувався функцією "технічної підтримки", яку надавав досвідчений "воркер".
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Крім того, обвинувачені виманювали банківські дані потерпілих, надсилаючи їм посилання ніби то від імені банківських установ для покращення сервісу тощо.
Потерпілі, вважаючи, що надають реквізити для отримання оплати за свій товар, або спілкуючись зі службою підтримки банків, насправді вводили дані своєї банківської картки на фішинговій сторінці.
Отримавши реквізити банківської картки, учасники угрупування, наближені до організаторів – "вбівери", використовуючи сервіси VPN, що давали змогу імітувати перебування пристрою в країні випуску банківської картки, через інтернет-банкінг переказували гроші потерпілих на підконтрольні організаторам рахунки.
У ході досудового розслідування та в результаті обміну матеріалами в рамках діяльності спільної слідчої групи "Victory" між правоохоронними органами України та Чеської Республіки були зібрані докази заволодіння членами злочинної організації грошима 19 громадян Чеської Республіки на 1,5 млн грн. Грошима ще 6 осіб намагалися заволодіти.
Учасникам злочинної організації інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.
Санкція статті передбачає покарання на строк до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування проводили слідчі ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводу Департаментом кіберполіції Нацполіції України та сприяння Національної агенції по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки.