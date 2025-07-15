Знімали гроші з банківських карток громадян Чехії: у Києві судитимуть 14 членів злочинної організації

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 4 організаторів та 10 учасників злочинної організації, які шляхом обману отримували дані банківських карток громадян Чеської Республіки та знімали з них гроші. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Членів угруповання затримали в рамках масштабної операції, проведеної спільною слідчою групу "Victory" у складі правоохоронців України та Чеської Республіки у вересні 2023 року.

Учасники злочинної організації знаходили оголошення з продажу товарів на чеських онлайн-платформах "Sbazar", "Bazos", "Vinted" (аналоги "OLX"), переписувалися з продавцями та домовлялися про купівлю товару з оплатою через онлайн-сервіси. Далі продавцям надсилались фішинг-посилання, що імітують справжні сторінки оплати онлайн-сервісу. Після того як потерпілі вводили туди свої дані, зловмисники отримували дані їх банківських карток