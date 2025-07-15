Снимали деньги с банковских карт граждан Чехии: в Киеве будут судить 14 членов преступной организации

Прокурорами Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 4 организаторов и 10 участников преступной организации, которые путем обмана получали данные банковских карт граждан Чешской Республики и снимали с них деньги. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Членов группировки задержали в рамках масштабной операции, проведенной совместной следственной группой "Victory" в составе правоохранителей Украины и Чешской Республики в сентябре 2023 года.

Участники преступной организации находили объявления о продаже товаров на чешских онлайн-платформах "Sbazar", "Bazos", "Vinted" (аналоги "OLX"), переписывались с продавцами и договаривались о покупке товара с оплатой через онлайн-сервисы. Далее продавцам отправлялись фишинг-ссылки, имитирующие настоящие страницы оплаты онлайн-сервиса. После того как потерпевшие вводили туда свои данные, злоумышленники получали данные их банковских карт - говорится в сообщении.

Преступная группировка работала с четким распределением ролей, где каждый участник отвечал за определенное направление работы.

Так, самая многочисленная низовая прослойка – так называемые "воркеры" – непосредственно искали объявления о продаже товаров на онлайн-платформах и общались с продавцами, а затем отправляли в чат-бот преступной организации информацию о том, что уговорили "клиента" на онлайн-оплату.

Другие участники группировки генерировали фишинговую ссылку, имитирующую настоящую платежную систему, и отправляли ее "воркеру".

В случае, когда у "воркера" не получалось ввести в заблуждение потерпевшего, он пользовался функцией "технической поддержки", которую предоставлял опытный "воркер".

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Кроме того, обвиняемые выманивали банковские данные потерпевших, отправляя им ссылки якобы от имени банковских учреждений для улучшения сервиса и т.д.

Потерпевшие, считая, что предоставляют реквизиты для получения оплаты за свой товар, или общаясь со службой поддержки банков, на самом деле вводили данные своей банковской карты на фишинговой странице.

Получив реквизиты банковской карты, участники группировки, приближенные к организаторам – "вбиверы", используя сервисы VPN, позволяющие имитировать пребывание устройства в стране выпуска банковской карты, через интернет-банкинг переводили деньги потерпевших на подконтрольные организаторам счета.

В ходе досудебного расследования и в результате обмена материалами в рамках деятельности совместной следственной группы "Victory" между правоохранительными органами Украины и Чешской Республики были собраны доказательства завладения членами преступной организации деньгами 19 граждан Чешской Республики на 1,5 млн грн. Деньгами еще 6 человек пытались завладеть.

Участникам преступной организации инкриминировано совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 255 УК Украины, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакции Закона № 2617-VIII от 22.11.2018), ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакции Закона № 2617-VIII от 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводили следователи ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении Департамента киберполиции Нацполиции Украины и содействии Национального агентства по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чешской Республики.