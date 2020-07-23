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Зник у лісі, погрожуючи підірвати гранату: з’явились подробиці втечі “полтавського терориста”

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Стало відомо, що чоловік, який захопив в Полтаві начальника місцевого карного розшуку, погрожував застосувати гранату, коли тікав з автомобіля в напрямку лісопосадки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

“Після переговорів чоловік погодився обміняти заручника на іншого поліцейського, з яким поїхав у напрямку Миргорода. На території Миргородського району він покинув транспортний засіб та, погрожуючи застосувати гранату, втік у напрямку лісопосадки. Заручника звільнено”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що прокуратура Полтавської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом посягання на життя працівників правоохоронного органу та захоплення їх як заручників, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 КК України).

Повідомляється, що створено оперативний штаб у складі працівників прокуратури Полтавської області, Головного управління Нацполіції та управління СБУ в області. Вживаються усі необхідні заходи для затримання особи. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста. 

Зловмисник з заручником автомобілем рухався в бік Києва. 

Раніше стало відомо, що у Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою. 

Пізніше ЗМІ повідомляли, що "полтавський терорист" відпустив заручника і втік у ліс.

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