Зник у лісі, погрожуючи підірвати гранату: з’явились подробиці втечі “полтавського терориста”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Стало відомо, що чоловік, який захопив в Полтаві начальника місцевого карного розшуку, погрожував застосувати гранату, коли тікав з автомобіля в напрямку лісопосадки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.
“Після переговорів чоловік погодився обміняти заручника на іншого поліцейського, з яким поїхав у напрямку Миргорода. На території Миргородського району він покинув транспортний засіб та, погрожуючи застосувати гранату, втік у напрямку лісопосадки. Заручника звільнено”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що прокуратура Полтавської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом посягання на життя працівників правоохоронного органу та захоплення їх як заручників, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 КК України).
Повідомляється, що створено оперативний штаб у складі працівників прокуратури Полтавської області, Головного управління Нацполіції та управління СБУ в області. Вживаються усі необхідні заходи для затримання особи. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.
Зловмисник з заручником автомобілем рухався в бік Києва.
Раніше стало відомо, що у Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою.
Пізніше ЗМІ повідомляли, що "полтавський терорист" відпустив заручника і втік у ліс.