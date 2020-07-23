Исчез в лесу, угрожая взорвать гранату: появились подробности бегства "полтавского террориста"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Стало известно, что мужчина, захвативший в Полтаве начальника местного уголовного розыска, угрожал применить гранату, когда бежал из автомобиля в направлении лесопосадки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
"После переговоров мужчина согласился обменять заложника на другого полицейского, с которым поехал в направлении Миргорода. На территории Миргородского района он покинул транспортное средство и, угрожая применить гранату, убежал в направлении лесопосадки. Заложник освобожден", - говорится в сообщении.
Указано, что прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Сообщается, что создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ в области. Принимаются все необходимые меры для задержания лица. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.
Злоумышленник с заложником автомобилем двигался в сторону Киева.
Ранее стало известно, что в Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой.
Позже СМИ сообщали, что "полтавский террорист" отпустил заложника и убежал в лес.