Исчез в лесу, угрожая взорвать гранату: появились подробности бегства "полтавского террориста"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Стало известно, что мужчина, захвативший в Полтаве начальника местного уголовного розыска, угрожал применить гранату, когда бежал из автомобиля в направлении лесопосадки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"После переговоров мужчина согласился обменять заложника на другого полицейского, с которым поехал в направлении Миргорода. На территории Миргородского района он покинул транспортное средство и, угрожая применить гранату, убежал в направлении лесопосадки. Заложник освобожден", - говорится в сообщении.

Указано, что прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Сообщается, что создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ в области. Принимаются все необходимые меры для задержания лица. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.

Злоумышленник с заложником автомобилем двигался в сторону Киева.

Ранее стало известно, что в Полтаве проводят спецоперацию из-за мужчины, который угрожает гранатой.

Позже СМИ сообщали, что "полтавский террорист" отпустил заложника и убежал в лес.

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