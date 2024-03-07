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Зміна правил розкриття банківської таємниці підірве довіру до всієї банківської системи - співзасновниця банку "Конкорд" Сосєдка

Київ • УНН

 • 109237 перегляди

Зміна правил розкриття банківської таємниці підірве довіру до всієї банківської системи, вважає співзасновниця банку "Конкорд" Сосєдка

Зміна правил розкриття банківської таємниці підірве довіру до всієї банківської системи - співзасновниця банку "Конкорд" Сосєдка

Зміна правил розкриття банківської таємниці, яку пропонує Національний банк України, підвищить ризик витоку персональних даних і може підірвати довіру до банківської системи в країні. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила  співзасновниця АТ "АКБ "Конкорд" Олена Сосєдка, яка входить до рейтингу 50 найвпливовіших жінок FinTech як співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми ConCord Fintech Solutions.

Розгляд ідеї розкриття банківської таємниці в Україні викликає занепокоєння серед експертів та громадян, які побоюються, що це може підірвати конфіденційність фінансової інформації та посилити ризики для особистої безпеки. Важливо врахувати міжнародний досвід: у США та Європі суворі умови та юридичні рамки регулюють доступ до таких даних, забезпечуючи захист від неправомірного використання. Швейцарія, відома своєю банківською таємницею, має приклади, коли розкриття інформації можливе лише через судові інстанції. Це підкреслює необхідність чітких правил і санкцій за витік банківської інформації для підтримки довіри до фінансової системи

- зазначила Сосєдка.

За її словами, в Україні, як і в інших країнах, наразі банківську таємницю можна розкрити за допомогою відповідного рішення суду. Це дозволяє забезпечувати захист прав громадян.

Проте проєкт постанови Національного банку України пропонує надати правоохоронцям можливість отримувати доступ до банківської таємниці без дозволу суду. Це, на думку Сосєдки, може призвести до підвищення ризику витоку персональних даних.

"Ця зміна викликає занепокоєння, оскільки витік даних стане можливим за будь-якого запиту правоохоронців на розкриття банківської таємниці, що підриває конфіденційність та довіру до банківської системи", - додала Сосєдка.

Вона нагадала, що у всіх розвинених демократичних країнах право людини на конфіденційність спирається на три основні стовпи: банківську, адвокатську та лікарську таємниці. Ці елементи, за словами Сосєдки, є ключовими для захисту персональних даних та забезпечують основу для довіри у відносинах між клієнтами та професіоналами в цих галузях.

Нагадаємо

Національний банк України запропонував для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14 липня 2006 року.

За даними регулятора, зміни пов'язані з необхідністю приведення правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до закону України "Про банки і банківську діяльність" та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України.

Керівник експертної групи "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко у коментарі УНН зазначив, що відкриття банківської таємниці податковій призведе до зменшення кількості грошових переказів, у тому числі й донатів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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