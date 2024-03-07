Зміна правил розкриття банківської таємниці підірве довіру до всієї банківської системи - співзасновниця банку "Конкорд" Сосєдка

Зміна правил розкриття банківської таємниці, яку пропонує Національний банк України, підвищить ризик витоку персональних даних і може підірвати довіру до банківської системи в країні. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила співзасновниця АТ "АКБ "Конкорд" Олена Сосєдка, яка входить до рейтингу 50 найвпливовіших жінок FinTech як співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми ConCord Fintech Solutions.

Розгляд ідеї розкриття банківської таємниці в Україні викликає занепокоєння серед експертів та громадян, які побоюються, що це може підірвати конфіденційність фінансової інформації та посилити ризики для особистої безпеки. Важливо врахувати міжнародний досвід: у США та Європі суворі умови та юридичні рамки регулюють доступ до таких даних, забезпечуючи захист від неправомірного використання. Швейцарія, відома своєю банківською таємницею, має приклади, коли розкриття інформації можливе лише через судові інстанції. Це підкреслює необхідність чітких правил і санкцій за витік банківської інформації для підтримки довіри до фінансової системи