Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Киев • УНН
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе, считает соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Изменение правил раскрытия банковской тайны, которое предлагает Национальный банк Украины, повысит риск утечки персональных данных и может подорвать доверие к банковской системе в стране. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала соучредитель АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка, которая входит в рейтинг 50 самых влиятельных женщин FinTech как соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы ConCord Fintech Solutions.
Рассмотрение идеи раскрытия банковской тайны в Украине вызывает беспокойство среди экспертов и граждан, которые опасаются, что это может подорвать конфиденциальность финансовой информации и усилить риски для личной безопасности. Важно учесть международный опыт: в США и Европе строгие условия и юридические рамки регулируют доступ к таким данным, обеспечивая защиту от неправомерного использования. Швейцария, известная своей банковской тайной, имеет примеры, когда раскрытие информации возможно только через судебные инстанции. Это подчеркивает необходимость четких правил и санкций за утечку банковской информации для поддержания доверия к финансовой системе
По ее словам, в Украине, как и в других странах, сейчас банковскую тайну можно раскрыть с помощью соответствующего решения суда. Это позволяет обеспечивать защиту прав граждан.
Однако проект постановления Национального банка Украины предлагает предоставить правоохранителям возможность получать доступ к банковской тайне без разрешения суда. Это, по мнению Соседки, может привести к повышению риска утечки персональных данных.
"Это изменение вызывает беспокойство, поскольку утечка данных станет возможной при любом запросе правоохранителей на раскрытие банковской тайны, что подрывает конфиденциальность и доверие к банковской системе", - добавила Соседка.
Она напомнила, что во всех развитых демократических странах право человека на конфиденциальность опирается на три основных столпа: банковскую, адвокатскую и врачебную тайны. Эти элементы, по словам Соседки, являются ключевыми для защиты персональных данных и обеспечивают основу для доверия в отношениях между клиентами и профессионалами в этих областях.
Напомним
Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением Правления НБУ от 14 июля 2006 года.
По данным регулятора, изменения связаны с необходимостью приведения правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие с законом Украины "О банках и банковской деятельности" и совершенствования порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины.
Руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко в комментарии УНН отметил, что открытие банковской тайны налоговой приведет к уменьшению количества денежных переводов, в том числе и донатов.
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