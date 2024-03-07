Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Изменение правил раскрытия банковской тайны, которое предлагает Национальный банк Украины, повысит риск утечки персональных данных и может подорвать доверие к банковской системе в стране. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала соучредитель АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка, которая входит в рейтинг 50 самых влиятельных женщин FinTech как соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы ConCord Fintech Solutions.

Рассмотрение идеи раскрытия банковской тайны в Украине вызывает беспокойство среди экспертов и граждан, которые опасаются, что это может подорвать конфиденциальность финансовой информации и усилить риски для личной безопасности. Важно учесть международный опыт: в США и Европе строгие условия и юридические рамки регулируют доступ к таким данным, обеспечивая защиту от неправомерного использования. Швейцария, известная своей банковской тайной, имеет примеры, когда раскрытие информации возможно только через судебные инстанции. Это подчеркивает необходимость четких правил и санкций за утечку банковской информации для поддержания доверия к финансовой системе - отметила Соседка.

По ее словам, в Украине, как и в других странах, сейчас банковскую тайну можно раскрыть с помощью соответствующего решения суда. Это позволяет обеспечивать защиту прав граждан.

Однако проект постановления Национального банка Украины предлагает предоставить правоохранителям возможность получать доступ к банковской тайне без разрешения суда. Это, по мнению Соседки, может привести к повышению риска утечки персональных данных.

"Это изменение вызывает беспокойство, поскольку утечка данных станет возможной при любом запросе правоохранителей на раскрытие банковской тайны, что подрывает конфиденциальность и доверие к банковской системе", - добавила Соседка.

Она напомнила, что во всех развитых демократических странах право человека на конфиденциальность опирается на три основных столпа: банковскую, адвокатскую и врачебную тайны. Эти элементы, по словам Соседки, являются ключевыми для защиты персональных данных и обеспечивают основу для доверия в отношениях между клиентами и профессионалами в этих областях.

Напомним

Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением Правления НБУ от 14 июля 2006 года.

По данным регулятора, изменения связаны с необходимостью приведения правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие с законом Украины "О банках и банковской деятельности" и совершенствования порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины.

Руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко в комментарии УНН отметил, что открытие банковской тайны налоговой приведет к уменьшению количества денежных переводов, в том числе и донатов.