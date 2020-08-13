ЗМІ: з адміністрації Лукашенка на знак протесту звільнився чиновник

“Більш не вважаю за можливе бути юристом на державній службі”, — цитує портал Проскаловіча.

Нагадаємо, раніше стало відомо що в Білорусі через насильство проти демонстрантів з державних телеканалів країни звільнилися кілька провідних журналістів.

Як повідомляв УНН, у Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту через результати виборів президента країни.

Вранці 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже в той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента. Після вжитих дипломатами заходів згадані громадяни були звільнені з-під варти. Увечері 12 серпня стало відомо про ще двох затриманих українців. А 13 серпня - про ще двох.