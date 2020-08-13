СМИ: из администрации Лукашенко в знак протеста уволился чиновник
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Из администрации президента Республики Беларусь Александра Лукашенко уволился заместитель начальника управления законодательства в правоохранительной и военной сферах главного государственно-правововго управления Артем Проскалович. Об этом сообщает в Telegram-канал Nexta, передает УНН.
"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", - цитирует портал Проскаловича.
Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси из-за насилия против демонстрантов из государственных телеканалов страны уволились несколько ведущих журналистов.
Как сообщал УНН, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста из-за результатов выборов президента страны.
Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента. После принятых дипломатами мер упомянутые граждане были освобождены из-под стражи. Вечером 12 августа стало известно о еще двух задержанных украинцах. А 13 августа - о еще двух.