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ЗМІ: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків

ЗМІ: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків

Київ • УНН

 • 9486 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає УНН.

"Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank з 2016 року. Йдеться про приватний австрійський банк середнього розміру, який спеціалізується, головно, на управлінні активами та фондовому менеджменті", - пише видання.

Як з'ясувало видання, за кілька років слідства справа набула чималих масштабів.

"Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об'єднання", - повідомили у прокуратурі.

Вказано, що імена підозрюваних у відомстві не називають, "однак відомо, що серед них є громадяни України".

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"У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків в Meinl Bank було незаконно виведено 385 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. Ці гроші були скеровані за вказівкою власників чи топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори у 2014-2015 роках - як правило, останньої миті перед введенням у проблемні банки тимчасової адміністрації. Таким чином було вкрадено гроші українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим", - йдеться у статті.

"За інформацією українського Фонду гарантування вкладів, зокрема, через Meinl Bank вивели 38 мільйонів доларів з "Південкомбанку", 40 мільйонів з "Терра Банку", 39,5 мільйонів доларів з "ВіЕйБі Банку", 62 мільйони євро з "Міського комерційного банку" і 44 мільйони доларів з банку "Київська Русь", - пише видання.

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Схема виведення грошей, як назвало її видання, - проста. За вказаною інформацією, банк в Австрії за вказівкою нібито власника українського банку видає кредити, "підконтрольним українцеві офшорним компаніям". "Порукою цих кредитів стають кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, що дає кредит - наприклад, Meinl Bank. Зрештою, кредит не повертається і "гарантійні" кошти з коррахунку перераховуються інший офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції на банківському жаргоні називаються "операції back-to-back". Вони самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів", - пояснює видання.

З посиланням на дані Фонду гарантування вкладів видання відзначає, що "протягом 2014-2015 років за допомогою такої "схеми" з українських банків було виведено загалом 846 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро".

"До списання грошей у такий спосіб напередодні введення тимчасової адміністрації вдалися власники 14 українських банків", - пише видання.

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Окрім Австрії, як зазначається, розслідування за підозрою у відмиванні коштів українськими банками здійснюються і у Ліхтенштейні, що підтвердив генеральний прокурор цієї країни.

"Гроші виводилися, за даними Фонду гарантування вкладів, через Bank Frick and Co. Зокрема, 25 мільйонів з банку "Національний кредит", 59 мільйонів доларів з банку "Фінанси та Кредит" і 115 мільйонів з "Дельта Банку"... Крім грошей, виведених через Ліхтенштейн, з "Дельта Банку" було виведено 99 мільйонів через австрійський Meinl Bank і майже 184 мільйони доларів через East-West United S.A у Люксембурзі", - йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше Австрія фіксувала наплив сумнівних грошей з України.

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