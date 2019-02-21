СМИ: в Австрии расследуют отмывание денег украинских банков

"Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который специализируется, в основном, на управлении активами и фондовом менеджменте", - пишет издание.

Как выяснило издание, за несколько лет следствия дело приняло немалых масштабов.

"Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", - сообщили в прокуратуре.

Указано, что имена подозреваемых в ведомстве не называют, "однако известно, что среди них есть граждане Украины".

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"В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом было украдено деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем", - говорится в статье.

"По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, в частности, через Meinl Bank вывели 38 миллионов долларов с "Пивденкомбанка", 40 миллионов с "Терра Банка", 39,5 миллиона долларов с "ВиЭйБи Банка", 62 миллиона евро из "Городского коммерческого банка" и 44 миллиона долларов из банка "Киевская Русь", - пишет издание.

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Схема вывода денег, как назвало ее издание, - проста. По указанной информации, банк в Австрии по указанию якобы владельца украинского банка выдает кредиты, "подконтрольным украинским оффшорным компаниям". "Поручительством этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, дающем кредит - например, Meinl Bank. В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета перечисляются другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств", - поясняет издание.

Со ссылкой на данные Фонда гарантирования вкладов издание отмечает, что "в течение 2014-2015 годов с помощью такой "схемы" из украинских банков было выведено всего 846 миллионов долларов и 75 миллионов евро".

"К списанию денег таким образом накануне введения временной администрации прибегли владельцы 14 украинских банков", - пишет издание.

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Кроме Австрии, как отмечается, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне, что подтвердил генеральный прокурор этой страны.

"Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, 25 миллионов из банка "Национальный кредит", 59 миллионов долларов из банка "Финансы и Кредит" и 115 миллионов с "Дельта Банка"... Кроме денег, выведенных через Лихтенштейн, с "Дельта Банка" было выведено 99 миллионов через австрийский Meinl Bank и почти 184 миллиона долларов через East-West United SA в Люксембурге", - говорится в статье.

Напомним, ранее Австрия фиксировала наплыв сомнительных денег из Украины.