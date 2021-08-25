ЗМІ: таліби сформували "раду з національного примирення", Серед її членів експрезидент та лідер Ісламської партії

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За його даними, “Абдулла Абдулла, Карзай і Хекматіар будуть членами ради (для управління Афганістаном)”.

Зазначені три політичні діячі відразу ж після вступу збройних формувань талібів до Кабула створили Координаційну раду з мирного переходу влади від колишнього уряду до “Талібану”. Вони провели ряд зустрічей з представниками руху з метою формування нових органів влади, в тому числі уряду з широким представництвом афганського суспільства.

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Як повідомив у понеділок журнал Foreign Policy з посиланням на джерела, близькі до лідерів “Талібану”, керівництво руху має намір сформувати раду для управління Афганістаном, в яку будуть включені 12 осіб, в тому числі деякі члени попереднього уряду країни. Трьома найбільш впливовими людьми в раді повинні стати лідер політичного крила “Талібану” Абдул Гані Барадар, глава військової комісії “Талібану” Моулаві Якуб, який є сином засновника руху мулли Омара, а також польовий командир і ватажок диверсійного угруповання “Мережа Хаккані” Сіраджуддін Хаккані. Як зазначило видання, таліби не бажають відновлювати в Афганістані пост президента або будь-якого іншого одноосібного лідера.

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над містом. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни тим часом евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.