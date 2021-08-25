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СМИ: талибы сформировали "совет по национальному примирению", среди его членов экс-президент и лидер Исламской партии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла, афганский экс-президент Хамид Карзай и лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар войдут в состав совета для управления Афганистаном, который намеревается сформировать руководство радикального движения “Талибан”. Об этом среду сообщил телеканал Ariana News, отмечает УНН.

Детали

По его данным, “Абдулла Абдулла, Карзай и Хекматиар будут членами совета (для управления Афганистаном)”.

Указанные три политических деятеля сразу же после вступления вооруженных формирований талибов в Кабул создали Координационный совет по мирному переходу власти от прежнего правительства к “Талибану”. Они провели ряд встреч с представителями движения с целью формирования новых органов власти, в том числе правительства с широким представительством афганского общества.

Ранее

Как сообщил в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к лидерам “Талибана”, руководство движения намеревается сформировать совет для управления Афганистаном, в который будут включены 12 человек, в том числе некоторые члены предыдущего правительства страны. Тремя наиболее влиятельными людьми в совете должны стать лидер политического крыла “Талибана” Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии “Талибана” Моулави Якуб, который является сыном основателя движения муллы Омара, а также полевой командир и главарь диверсионной группировки “Сеть Хаккани” Сираджуддин Хаккани. Как отметило издание, талибы не желают восстанавливать в Афганистане пост президента или какого-либо иного единоличного лидера.

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны тем временем эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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