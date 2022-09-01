ЗМІ повідомили про прибуття місії МАГАТЕ на зайняту окупантами територію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Видання Meduza повідомляє, що місія МАГАТЕ прибула на тимчасово зайняту окупантами територію Запорізької області, пише УНН.
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Окупанти та колаборанти з Енергодара, цитовані ЗМІ, зазначають, що прибуття місії МАГАТЕ в Енергодар нібито очікується протягом години, бо вона нібито пройшла КПП у Василівці.
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У четвер експерти ООН з атомної енергії виїхали із Запоріжжя, щоб відвідати захоплену окупантами ЗАЕС, щоб оцінити збитки, попри бойові дії в цьому районі, відзначає Reuters.
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що місії відомо про "посилену військову активність у цьому районі", але вона наполягає на своєму плані відвідати об'єкт і зустрітися з персоналом.
"Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося", - сказав Гроссі.
"Ця місія спрямована на запобігання ядерній аварії", - сказав Гроссі журналістам у середу.
Російські чиновники припустили, що група ООН зі спостереження за атомною енергетикою матиме всього один день, щоб оглянути АЕС, тоді як місія готується до більш тривалого перебування.
"Якщо ми зможемо встановити постійну присутність або довшу присутність, її буде продовжено. Але цей перший сегмент займе кілька днів", - сказав Гроссі.
Доповнення
31 серпня з Києва на ЗАЕС вирушила місія МАГАТЕ і прибула до Запоріжжя на шляху до захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС. Вона має працювати на станції до 3 вересня.
1 вересня стало відомо, що росіяни обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, а також місто-супутник ЗАЕС - Енергодар. Повідомлялося, що попри обстріли місія МАГАТЕ вирушила до Енергодара.
Від МАГАТЕ очікують чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки росією на Запорізькій АЕС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.