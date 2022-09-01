СМИ сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ на занятую оккупантами территорию

Детали

Оккупанты и коллаборанты из Энергодара, цитируемые СМИ, отмечают, что прибытие миссии МАГАТЭ в Энергодар якобы ожидается в течение часа, потому что она якобы прошла КПП в Васильевке.

Ранее

В четверг эксперты ООН по атомной энергии выехали из Запорожья, чтобы посетить захваченную оккупантами ЗАЭС, чтобы оценить ущерб, несмотря на боевые действия в этом районе, отмечает Reuters.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что миссии известно об "усиленной военной активности в этом районе", но она настаивает на своем плане посетить объект и встретиться с персоналом.

"Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", - сказал Гросси.

"Эта миссия направлена ​​на предотвращение ядерной аварии", - сказал Гросси журналистам в среду.

Российские чиновники предположили, что у группы ООН по наблюдению за атомной энергетикой будет всего один день, чтобы осмотреть АЭС, тогда как миссия готовится к более длительному пребыванию.

"Если мы сможем установить постоянное присутствие или более длительное присутствие, оно будет продлено. Но этот первый сегмент займет несколько дней", - сказал Гросси.

Дополнение

31 августа из Киева на ЗАЭС отправилась миссия МАГАТЭ и прибыла в Запорожье на пути к захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС. Она должна работать на станции до 3 сентября.

1 сентября стало известно, что россияне обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС, а также город-спутник ЗАЭС - Энергодар. Сообщалось, что, несмотря на обстрелы, миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар.

От МАГАТЭ ожидают четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности россией на Запорожской АЭС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.