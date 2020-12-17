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ЗМІ: ізраїльські поселенці на Західному березі Йордану вбили палестинця біля Віфлеєму

Київ • УНН

 • 16914 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Палестинець загинув, ймовірно, в результаті нападу ізраїльських поселенців неподалік від міста Віфлеєм на Західному березі річки Йордан, повідомляє палестинське агентство МААН з посиланням на сім’ю загиблого, пише УНН.

ЗМІ: ізраїльські поселенці на Західному березі Йордану вбили палестинця біля Віфлеєму

“Убитий був знайдений в одному з житлових будинків поселення Гіло з синцями і слідами поранень на тілі, а на шиї була обмотана мотузка”, — заявила сім’я загиблого.

Вона підтвердила, що убитий працював в Гіло. За версією сім’ї, загиблий став жертвою нападу поселенців.

Поселенську діяльність на окупованому Західному березі і в анексованому Східному Єрусалимі, де вже живуть майже 600 тисяч ізраїльтян, прийнято вважати головним подразником у відносинах Ізраїлю з міжнародним співтовариством і однією з основних перешкод в пошуках миру з палестинцями, які сприймають її як політику закріплення єврейської держави на завойованих територіях.

Раніше в Держдепартаменті США заявили, що керівництво Палестини “відмовилося від запропонованого світу з Ізраїлем”.

Нагадаємо, 28 січня президент США представив план мирного врегулювання, відомий як “угода століття”, який, зокрема, визнавав Єрусалим єдиною і неподільною столицею Ізраїлю, дозволяв анексувати палестинські території на Західному березі і поширити ізраїльський суверенітет на Йорданську долину, а також пропонував створити демілітаризовану палестинську державу, позбавлену контролю над своїми кордонами і повітряним простором.

Президент Палестини Махмуд Аббас назвав цей план “змовою, яка не пройде”. На засіданні Радбезу ООН палестинський лідер заявив про готовність вести переговори з Ізраїлем, але тільки під патронатом “квартету” міжнародних посередників (РФ, США, ООН і ЄС).

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