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СМИ: израильские поселенцы на Западном берегу Иордана убили палестинца у Вифлеема

Киев • УНН

 • 16914 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Палестинец погиб, предположительно, в результате нападения израильских поселенцев неподалеку от города Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, сообщает палестинское агентство МААН со ссылкой на семью погибшего, пишет УНН.

СМИ: израильские поселенцы на Западном берегу Иордана убили палестинца у Вифлеема

“Убитый был найден в одном из жилых домов поселения Гило с синяками и следами ранений на теле, а на шее была обмотана веревка”, — заявила семья погибшего.

Она подтвердила, что убитый работал в Гило. По версии семьи, погибший стал жертвой нападения поселенцев.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что руководство Палестины “отказалось от предложенного мира с Израилем”.

Напомним, 28 января президент США представил план мирного урегулирования, известный как “сделка века”, который, в частности, признавал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, позволял аннексировать палестинские территории на Западном берегу и распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагал создать демилитаризованное палестинское государство, лишенное контроля над своими границами и воздушным пространством.

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал этот план “заговором, который не пройдет”. На заседании Совбеза ООН палестинский лидер заявил о готовности вести переговоры с Израилем, но только под патронатом “квартета” международных посредников (РФ, США, ООН и ЕС).

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