У Палестині назвали "ляпасом століття" мирний план Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас розкритикував запронований президентом США Дональдом Трампом "мирний план", який передбачає вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.
"Президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас назвав запропонований президентом США Дональдом Трампом план миру на Близькому Сході "ляпасом століття". Після зустрічі з іншими впливовими палестинськими діячами на Західному березі Йордану Аббас сказав, що "наші люди викинуть це (пропозиції Трампа – ред.) на смітник історії", - йдеться у повідомленні.
У Брюсселі верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що в ЄС "вивчать та оцінять" ідеї Трампа через призму "життєздатного рішення, яке враховує законні прагнення палестинців та ізраїльтян".
Москва заявила, що запропонована угода вимагає "детального аналізу... якщо йдеться про реакції двох сторін на давній конфлікт на Близькому Сході", а МЗС Франції привітали намагання американського президента вирішити конфлікт на Близькому Сході.
Нагадаємо, Трамп запропонував новий план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.
Мирний план Трампа передбачає створення двох держав - єврейської і палестинської. Єрусалим залишиться неподільною столицею Ізраїлю.
Палестинський столицею стане Східний Єрусалим. Йдеться не про ту східній частині Єрусалиму, в якій розташовані всі основні святині, а відокремлену від міста розділовим парканом частину, яка включає райони Кафр-Акаба і Шуафат, де розташований табір біженців.
На Храмовій горі в Єрусалимі зберігається статус-кво.