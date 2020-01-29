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В Палестине назвали "пощечиной века" мирный план Трампа

Киев • УНН

 • 11830 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас раскритиковал запронований президентом США Дональдом Трампом "мирный план", предусматривающий решение израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает "Радио свобода", информирует УНН.

В Палестине назвали "пощечиной века" мирный план Трампа

"Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас назвал предложенный президентом США Дональдом Трампом план мира на Ближнем Востоке "пощечиной века". После встречи с другими влиятельными палестинскими деятелями на Западном берегу Иордана Аббас сказал, что "наши люди выбросят это (предложения Трампа - ред.) На свалку истории", - говорится в сообщении.

В Брюсселе верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Хосеп Боррель заявил, что в ЕС "изучат и оценят" идеи Трампа через призму "жизнеспособного решения, которое учитывает законные стремления палестинцев и израильтян".

Москва заявила, что предложенная сделка требует "детального анализа... если речь идет о реакции двух сторон на давний конфликт на Ближнем Востоке", а МИД Франции поприветствовали попытки американского президента решить конфликт на Ближнем Востоке.

Напомним, Трамп предложил новый план урегулирования палестино-израильского конфликта.

Мирный план Трампа предусматривает создание двух государств - еврейского и палестинского. Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

Палестинский столицей станет Восточный Иерусалим. Речь идет не о той восточной части Иерусалима, в котором расположены все основные святыни, а отделенную от города разделительным забором часть, которая включает районы Кафр-Акаба и Шуафат, где расположен лагерь беженцев.

На Храмовой горе в Иерусалиме сохраняется статус-кво.

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