В Палестине назвали "пощечиной века" мирный план Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас раскритиковал запронований президентом США Дональдом Трампом "мирный план", предусматривающий решение израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает "Радио свобода", информирует УНН.
"Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас назвал предложенный президентом США Дональдом Трампом план мира на Ближнем Востоке "пощечиной века". После встречи с другими влиятельными палестинскими деятелями на Западном берегу Иордана Аббас сказал, что "наши люди выбросят это (предложения Трампа - ред.) На свалку истории", - говорится в сообщении.
В Брюсселе верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Хосеп Боррель заявил, что в ЕС "изучат и оценят" идеи Трампа через призму "жизнеспособного решения, которое учитывает законные стремления палестинцев и израильтян".
Москва заявила, что предложенная сделка требует "детального анализа... если речь идет о реакции двух сторон на давний конфликт на Ближнем Востоке", а МИД Франции поприветствовали попытки американского президента решить конфликт на Ближнем Востоке.
Напомним, Трамп предложил новый план урегулирования палестино-израильского конфликта.
Мирный план Трампа предусматривает создание двух государств - еврейского и палестинского. Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.
Палестинский столицей станет Восточный Иерусалим. Речь идет не о той восточной части Иерусалима, в котором расположены все основные святыни, а отделенную от города разделительным забором часть, которая включает районы Кафр-Акаба и Шуафат, где расположен лагерь беженцев.
На Храмовой горе в Иерусалиме сохраняется статус-кво.