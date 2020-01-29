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Трамп запропонував новий план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп в Білому домі представив новий план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, створивши дві окремі держави Палестини та Ізраїлю. Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, передає УНН з посиланням на трансляцію Держдепартаменту США в Facebook.

Трамп запропонував новий план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту

Мирний план Трампа передбачає створення двох держав - єврейської і палестинської. Єрусалим залишиться неподільною столицею Ізраїлю.

Палестинський столицею стане Східний Єрусалим. Йдеться не про ту східній частині Єрусалиму, в якій розташовані всі основні святині, а відокремлену від міста розділовим парканом частину, яка включає райони Кафр-Акаба і Шуафат, де розташований табір біженців.

На Храмовій горі в Єрусалимі зберігається статус-кво.

Згідно додається до плану карті територій Палестини та Ізраїлю, Ізраїль поширює свій суверенітет на території Йорданської долини, Іудеї і Самарії (Західний берег річки Йордан).

Згідно з планом, Палестина подвоїть свою територію, а між різними територіями і анклавами передбачено будівництво доріг і мостів.

Палестинський рух ХАМАС має бути роззброєно, а сектор Газа демілітаризовано.

План не передбачає необхідності ні для ізраїльтян, ні для палестинців залишати свої будинки, якщо вони виявилися на територіях, юрисдикція яких змінюється.

Згода з планом дозволить палестинській державі отримати доступ до інвестицій в розмірі 50 млрд доларів.

Палестині дається чотири роки на обговорення і прийняття плану.

За інформацією новинного агентства Axios, над розробкою документа працювали радники Трампа Джаред Кушнер та Аві Берковіц, посол США в Ізраїлі Девід Фрідман і спецпредставник Держдепартаменту з Ірану Брайан Хук.

Нагадаємо, Ізраїль побудує майже 2 тис. будинків в поселеннях на Західному березі Йордану.

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