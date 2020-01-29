Трамп предложил новый план урегулирования палестино-израильского конфликта

КИЕВ. 29 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в Белом доме представил новый план урегулирования палестино-израильского конфликта, создав два отдельных государства Палестины и Израиля. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на трансляцию Госдепартамента США в Facebook.