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Трамп предложил новый план урегулирования палестино-израильского конфликта

Киев • УНН

 • 12836 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в Белом доме представил новый план урегулирования палестино-израильского конфликта, создав два отдельных государства Палестины и Израиля. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на трансляцию Госдепартамента США в Facebook.

Трамп предложил новый план урегулирования палестино-израильского конфликта

Мирный план Трампа предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского. Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

Палестинской столицей станет Восточный Иерусалим. Речь в плане идет не о той восточной части Иерусалима, в которой расположены все основные святыни, а отделенную от города разделительным забором часть, которая включает районы Кафр-Акаб и Шуафат, где расположен лагерь беженцев.

На Храмовой горе в Иерусалиме сохраняется статус-кво.

Согласно прилагаемой к плану карте территорий Палестины и Израиля, Израиль распространяет свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).

Согласно плану, Палестина удвоит свою территорию, а между различными территориями и анклавами предусмотрено строительство дорог и мостов.

Палестинское движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризирован.

План не предусматривает необходимости ни для израильтян, ни для палестинцев оставлять свои дома, если они оказались на территориях, юрисдикция которых меняется.

Согласие с планом позволит палестинскому государству получить доступ к инвестициям в размере 50 млрд долларов.

Палестине дается четыре года на обсуждение и принятие плана.

По информации новостного агентства Axios, над разработкой документа работали советники Трампа Джаред Кушнер и Ави Берковиц, посол США в Израиле Дэвид Фридман и спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук.

Напомним, Израиль построит почти 2 тыс. домов в поселениях на Западном берегу Иордана.

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