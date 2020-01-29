Трамп предложил новый план урегулирования палестино-израильского конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в Белом доме представил новый план урегулирования палестино-израильского конфликта, создав два отдельных государства Палестины и Израиля. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на трансляцию Госдепартамента США в Facebook.
Мирный план Трампа предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского. Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.
Палестинской столицей станет Восточный Иерусалим. Речь в плане идет не о той восточной части Иерусалима, в которой расположены все основные святыни, а отделенную от города разделительным забором часть, которая включает районы Кафр-Акаб и Шуафат, где расположен лагерь беженцев.
На Храмовой горе в Иерусалиме сохраняется статус-кво.
Согласно прилагаемой к плану карте территорий Палестины и Израиля, Израиль распространяет свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).
Согласно плану, Палестина удвоит свою территорию, а между различными территориями и анклавами предусмотрено строительство дорог и мостов.
Палестинское движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризирован.
План не предусматривает необходимости ни для израильтян, ни для палестинцев оставлять свои дома, если они оказались на территориях, юрисдикция которых меняется.
Согласие с планом позволит палестинскому государству получить доступ к инвестициям в размере 50 млрд долларов.
Палестине дается четыре года на обсуждение и принятие плана.
По информации новостного агентства Axios, над разработкой документа работали советники Трампа Джаред Кушнер и Ави Берковиц, посол США в Израиле Дэвид Фридман и спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук.
Напомним, Израиль построит почти 2 тыс. домов в поселениях на Западном берегу Иордана.