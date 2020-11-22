У Держдепартаменті США заявили, що керівництво Палестини "відмовилося від запропонованого миру з Ізраїлем"

“Ми прагнули переконати палестинців укласти мир з Ізраїлем, але (палестинське) керівництво відмовилося (від плану Вашингтона)”, — вказав Помпео.

Держсекретар США висловив упевненість, що “інші арабські країни приєднаються до мирних угод (з Ізраїлем), але за своїми власними графіками”. На переконання Помпео, арабські держави “усвідомлюють загальну небезпеку, яку представляє для них в регіоні Іран”. У зв’язку з цим він додав, що США прагнуть до становлення миру в цьому регіоні, враховуючи цю загрозу з боку Тегерана.

Нагадаємо, 28 січня президент США представив план мирного врегулювання, відомий як “угода століття”, який, зокрема, визнавав Єрусалим єдиною і неподільною столицею Ізраїлю, дозволяв анексувати палестинські території на Західному березі і поширити ізраїльський суверенітет на Йорданську долину, а також пропонував створити демілітаризовану палестинську державу, позбавлену контролю над своїми кордонами і повітряним простором.

Президент Палестини Махмуд Аббас назвав цей план “змовою, яка не пройде”. На засіданні Радбезу ООН палестинський лідер заявив про готовність вести переговори з Ізраїлем, але тільки під патронатом “квартету” міжнародних посередників (РФ, США, ООН і ЄС).