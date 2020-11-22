В Госдепартаменте США заявили, что руководство Палестины "отказалось от предложенного мира с Израилем"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Палестинское руководство отказалось от плана мирного соглашения с Израилем, который был предложен администрацией Соединенных Штатов. Об этом сообщил в воскресенье государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Al-Hadath, пишет УНН.
“Мы стремились убедить палестинцев заключить мир с Израилем, но (палестинское) руководство отказалось (от плана Вашингтона)”, — указал Помпео.
Госсекретарь США выразил уверенность, что “другие арабские страны присоединяться к мирным соглашениям (с Израилем), но по своим собственным графикам”. По убеждению Помпео, арабские государства “осознают общую опасность, которую представляет для них в регионе Иран”. В этой связи он добавил, что США стремятся к становлению мира в этом регионе, учитывая эту угрозу со стороны Тегерана.
Напомним, 28 января президент США представил план мирного урегулирования, известный как “сделка века”, который, в частности, признавал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, позволял аннексировать палестинские территории на Западном берегу и распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагал создать демилитаризованное палестинское государство, лишенное контроля над своими границами и воздушным пространством.
Президент Палестины Махмуд Аббас назвал этот план “заговором, который не пройдет”. На заседании Совбеза ООН палестинский лидер заявил о готовности вести переговоры с Израилем, но только под патронатом “квартета” международных посредников (РФ, США, ООН и ЕС).