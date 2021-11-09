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Зменшення попиту бронювання путівок було на початку введення “червоних” зон. Наразі ситуація вирівнюється - експерт

Київ • УНН

 • 26494 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Невелике зменшення попиту бронювання путівок українцями було у перший тиждень після введення в Україні “червоних” зон. Наразі ситуація вирівнюється. Про це розповів президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич у коментарі УНН.

Зменшення попиту бронювання путівок було на початку введення “червоних” зон. Наразі ситуація вирівнюється - експерт

Цитата

“Так, звичайно. Вже почали бронювати путівки на Новий рік в (Єгипет — ред.). Популярними взимку напрямками залишається Єгипет, ОАЕ. Можливо буде трохи складніше з Європою, гірськолижними курортами”, — сказав Рудич.

Деталі

За його словами, Україна вилучена з переліку “зелених” країн Європи, тому будуть складніші умови перетину кордону.

“Було невелике зменшення попиту перший тиждень після введення „червоної“ зони, але наразі ситуація вирівнюється”, — додав Рудич.

Доповнення

Рада ЄС ухвалила рішення виключити Україну та Сінгапур зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень, пов’язаних із коронавірусом.

Нагадаємо, Херсонська область першою потрапила до “червоної” зони. 15 жовтня там ввели обмеження.

З 23 жовтня в “червону” зону потрапила Сумська область. 1 листопада, Київ увійшов до “червоної” зони карантину.

Загалом, наразі у “червоній” зоні вже перебувають 17 регіонів — Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська, Волинська області та місто Київ.

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