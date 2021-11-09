Уменьшение спроса на путевки было в начале введения "красных" зон. Сейчас ситуация выравнивается - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Небольшое уменьшение спроса бронирования путевок украинцами было в первую неделю после введения в Украине “красных” зон. Сейчас ситуация выравнивается. Об этом рассказал президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич в комментарии УНН.
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“Да, конечно. Уже начали бронировать путевки на Новый год (в Египет — ред.). Популярными зимой направлениями остаются Египет, ОАЭ. Возможно будет немного сложнее с Европой, горнолыжными курортами”, — сказал Рудич.
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По его словам, Украина изъята из перечня “зеленых” стран Европы, поэтому будут более сложные условия пересечения границы.
“Было небольшое уменьшение спроса в первую неделю после введения “красной” зоны, но сейчас ситуация выравнивается", — добавил Рудич.
Дополнение
Совет ЕС приняла решение исключить Украину и Сингапур из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.
Напомним, Херсонская область первой попала в "красную" зону. 15 октября там ввели ограничения.
С 23 октября в “красную” зону попала Сумская область. 1 ноября, Киев вошел в "красную" зону карантина.
В общем, сегодня в “красной” зоне уже находятся 17 регионов — Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, Киевская области и город Киев.