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Життю Фіцо більше нічого не загрожує, але його стан досі тяжкий - віцепрем'єр Словаччини

Життю Фіцо більше нічого не загрожує, але його стан досі тяжкий - віцепрем'єр Словаччини

Київ • УНН

 • 27451 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пережив замах і перебуває у важкому, але стабільному стані, його життю більше не загрожує безпосередня небезпека.

Безпосередня загроза для життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого було скоєно замах, минула. Проте політик досі у важкому стані. Про це заявив віцепрем'єр країни Роберт Калиняк, пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Нам усім стало трохи спокійніше. Прогнози дедалі більш позитивні. Його життю нічого не загрожує

- заявив Калиняк. 

Водночас він пояснив, що йому потрібен тривалий час і відпочинок для того, щоб відновитися. Також віцепрем'єр розповів, що Фіцо продовжать у лікарні імені Рузвельта в місті Банська-Бистриця, переводити його в іншу клініку поки що не планується.

Контекст

Напад прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стався 15 травня у другій половині дня у місті Гандлова, що в центрі країни. Стрілок перебував у невеликій групі людей, яких Фіцо вийшов привітати, після виїзного засідання уряду у місцевому культурному центрі. Як повідомлялося, нападник зробив п'ять пострілів з близької відстані.

Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід16.05.24, 12:35 • 487070 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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