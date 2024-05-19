Життю Фіцо більше нічого не загрожує, але його стан досі тяжкий - віцепрем'єр Словаччини
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пережив замах і перебуває у важкому, але стабільному стані, його життю більше не загрожує безпосередня небезпека.
Безпосередня загроза для життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого було скоєно замах, минула. Проте політик досі у важкому стані. Про це заявив віцепрем'єр країни Роберт Калиняк, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Нам усім стало трохи спокійніше. Прогнози дедалі більш позитивні. Його життю нічого не загрожує
Водночас він пояснив, що йому потрібен тривалий час і відпочинок для того, щоб відновитися. Також віцепрем'єр розповів, що Фіцо продовжать у лікарні імені Рузвельта в місті Банська-Бистриця, переводити його в іншу клініку поки що не планується.
Контекст
Напад прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стався 15 травня у другій половині дня у місті Гандлова, що в центрі країни. Стрілок перебував у невеликій групі людей, яких Фіцо вийшов привітати, після виїзного засідання уряду у місцевому культурному центрі. Як повідомлялося, нападник зробив п'ять пострілів з близької відстані.
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід16.05.24, 12:35 • 487070 переглядiв