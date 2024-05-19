Жизни Фицо больше ничего не угрожает, но его состояние до сих пор тяжелое - вице-премьер Словакии

Непосредственная угроза для жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, миновала. Однако политик до сих пор в тяжелом состоянии. Об этом заявил вице-премьер страны Роберт Калиняк, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Нам всем стало немного спокойнее. Прогнозы становятся все более позитивными. Его жизни ничего не угрожает - заявил Калиняк.

В то же время он пояснил, что ему нужно длительное время и отдых для того, чтобы восстановиться. Также вице-премьер рассказал, что Фицо продолжат в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Быстрица, переводить его в другую клинику пока не планируется.

Контекст

Нападение премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая во второй половине дня в городе Гандлова, что в центре страны. Стрелок находился в небольшой группе людей, которых Фицо вышел поздравить, после выездного заседания правительства в местном культурном центре. Как сообщалось, нападавший произвел пять выстрелов с близкого расстояния.

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