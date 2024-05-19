Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Жизни Фицо больше ничего не угрожает, но его состояние до сих пор тяжелое - вице-премьер Словакии
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В Донецкой области бригада энергетиков попала под удар вражеского дрока-камикадзе
Зеленский и первая леди почтили память жертв политических репрессий в Быковне
Хуситы атаковали ракетой танкер под флагом Панамы, который перевозил российскую нефть в Китай
В ночь на 19 мая в результате операции ГУР МО в ленинградской области была атакована выборгская нефтебаза - источники
ГСЧС в Запорожье спасли котенка, который оказался в бетонной ловушке
Дроны СБУ устроили фейерверк в рф в честь победы Усика: пылало на военном аэродроме "Кущевская" и Славянском НПЗ - источники
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Жизни Фицо больше ничего не угрожает, но его состояние до сих пор тяжелое - вице-премьер Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пережил покушение и находится в тяжелом, но стабильном состоянии, его жизни больше не угрожает непосредственная опасность.
россияне ударили "Искандерами" по Харьковскому району: 16 человек ранены, среди них 8-летняя девочка
Два ракетных удара "Искандеров" попали в базу отдыха в Харьковском районе, в результате чего погибли 5 гражданских лиц и 16 получили ранения, в том числе 8 в критическом состоянии, а также 8-летняя девочка.
В Донецкой области бригада энергетиков попала под удар вражеского дрока-камикадзе
Бригада энергетиков в Донецкой области попала под обстрел вражеского беспилотника "Ланцет" во время выполнения ремонтных работ, но обошлось без жертв.
Зеленский и первая леди почтили память жертв политических репрессий в Быковне
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди почтили жертв советских политических репрессий на Быковнянском кладбище, проведя параллели с современным российским тоталитаризмом.
Хуситы атаковали ракетой танкер под флагом Панамы, который перевозил российскую нефть в Китай
Хуситы атаковали противокорабельной ракетой танкер, который вез нефть из Новороссийска в Китай. Удар вызвал затопление, которое вывело из строя двигатели и рулевой блок, но экипаж смог восстановить управление кораблем и продолжить движение.
В ночь на 19 мая в результате операции ГУР МО в ленинградской области была атакована выборгская нефтебаза - источники
Как сообщили источники УНН, три взрывных устройства уничтожили три цистерны с горючим на Выборгской нефтебазе в России. После этого на территории НПЗ начался пожар.
ГСЧС в Запорожье спасли котенка, который оказался в бетонной ловушке
В Запорожье спасатели вызволили котенка, который застрял в вентиляционной шахте под бетоном, и передали его владельцам квартиры, чтобы те помогли найти хозяев.
Дроны СБУ устроили фейерверк в рф в честь победы Усика: пылало на военном аэродроме "Кущевская" и Славянском НПЗ - источники
Беспилотники СБУ атаковали российский военный аэродром Кущевская и Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, повредив самолеты и заставив завод приостановить работу.
российский удар по Харьковской области: 5 человек погибли, еще 8 ранены
По меньшей мере 5 человек погибли и еще 8 получили ранения в результате российского удара по общественному объекту в пригороде Харькова, где отдыхали местные жители.
В красноярском крае сошел с рельсов грузовой поезд: движение временно прекращено
На красноярской железной дороге сошел с рельсов грузовой поезд, что повлекло временную приостановку движения поездов на этом участке.