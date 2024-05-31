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Журналіст Хилюк, якого рф викрала у 2022 році, перебуває в полоні й очікує на обмін

Журналіст Хилюк, якого рф викрала у 2022 році, перебуває в полоні й очікує на обмін

Київ • УНН

 • 30221 перегляди

Український журналіст Дмитро Хилюк, якого росія викрала ще у 2022 році, все ще живий і знаходиться в російському полоні, чекаючи обміну, повідомив один зі звільнених ув'язнених.

Український журналіст Дмитро Хилюк, якого росія викрила у 2022 році - живий. Чоловік досі перебуває у російському полоні та чекає на обмін. Про це сьогодні розповів один зі звільнених полонених пише Суспільне, передає УНН.

Деталі 

Сьогодні Україна провела обмін військовополоненими з рф, і один зі звільнених українців розповів, що майже 11 місяців ділив камеру з Хилюком, який перебуває у російському полоні.

Дмитро Хилюк з УНІАН передає вітання своїм батькам, братові. Всім найкращі вітання. Каже, що живий, і сподівається, що його звільнять

- розповів один зі звільнених українців. 

Довідково

Журналіст інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк висвітлював політичні події, а також судові процеси, пов’язані з війною. Відомо, що його викрали у березні 2022 року.

На той момент чоловік перебував у селі Козаровичі Вишгородського району Київської області.

Нагадаємо

росія підтвердила, що утримує українську журналістку Вікторію Рощину в полоні. Жінка зникла на окупованій території України влітку 2023 року. Відтоді запити родичів Вікторії до російських владних органів залишилися без відповідей, аж доки у травня цього року вони не отримали лист від міноборони рф.

Володимир Омельченко

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