Журналист Хилюк, которого рф похитила в 2022 году, находится в плену и ожидает обмена

Украинский журналист Дмитрий Хилюк, которого Россия разоблачила в 2022 году-жив. Мужчина до сих пор находится в российском плену и ждет обмена. Об этом сегодня рассказал один из освобожденных пленных пишет Суспільне, передает УНН.

Детали

Сегодня Украина провела обмен военнопленными с рф, и один из освобожденных украинцев рассказал, что почти 11 месяцев делил камеру с Хилюком, который находится в российском плену.

Дмитрий Хилюк из УНИАН передает поздравления своим родителям, брату. Всем самые лучшие поздравления. Говорит, что жив, и надеется, что его уволят - рассказал один из освобожденных украинцев.

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Журналист информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк освещал политические события, а также судебные процессы, связанные с войной. Известно, что его похитили в марте 2022 года.

На тот момент мужчина находился в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области.

Напомним

Россия подтвердила, что удерживает украинскую журналистку Викторию Рощину в плену. Женщина исчезла на оккупированной территории Украины летом 2023 года. С тех пор запросы родственников Виктории к российским властным органам остались без ответов, пока в мае этого года они не получили письмо от Минобороны рф.