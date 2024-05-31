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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Журналист Хилюк, которого рф похитила в 2022 году, находится в плену и ожидает обмена

Журналист Хилюк, которого рф похитила в 2022 году, находится в плену и ожидает обмена

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 16:28  •  1636 просмотра

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Украинский журналист Дмитрий Хилюк, которого Россия выиграла ли в 2022 году, все еще жив и находится в российском плену, ожидая обмена, сообщил один из освобожденных заключенных.

Украинский журналист Дмитрий Хилюк, которого Россия разоблачила в 2022 году-жив. Мужчина до сих пор находится в российском плену и ждет обмена. Об этом сегодня рассказал один из освобожденных пленных пишет Суспільне, передает УНН.

Детали 

Сегодня Украина провела обмен военнопленными с рф, и один из освобожденных украинцев рассказал, что почти 11 месяцев делил камеру с Хилюком, который находится в российском плену.

Дмитрий Хилюк из УНИАН передает поздравления своим родителям, брату. Всем самые лучшие поздравления. Говорит, что жив, и надеется, что его уволят

- рассказал один из освобожденных украинцев. 

Ссылка

Журналист информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк освещал политические события, а также судебные процессы, связанные с войной. Известно, что его похитили в марте 2022 года.

На тот момент мужчина находился в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области.

Напомним

Россия подтвердила, что удерживает украинскую журналистку Викторию Рощину в плену. Женщина исчезла на оккупированной территории Украины летом 2023 года. С тех пор запросы родственников Виктории к российским властным органам остались без ответов, пока в мае этого года они не получили письмо от Минобороны рф.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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