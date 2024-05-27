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У росії підтвердили, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину

У росії підтвердили, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину

Київ • УНН

 • 56761 перегляди

росія підтвердила, що утримує українську журналістку Вікторію Рощину в полоні. Жінка зникла на окупованій території України влітку 2023 року, відтоді запити родичів Вікторії до російських владних органів залишилися без відповідей.

росія вперше підтвердила, що утримає в полоні українську журналістку Вікторію Рощину. жінка зникла на окупованій території у серпні минулого року. Про це заявив очільник Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, пише УНН.

Деталі 

Він розповів, що батько журналістки Вікторії Володимир Рощин отримав лист від міноборони рф, який підтверджує, що жінка потрапила в полон.

За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території російської федерації

-  йдеться у листі, підготовленому російською військовою поліцією.

Зазначається, що лист датований 17 квітня, а Володимир отримав його приблизно 22 квітня. Чоловік вже звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який підтвердив, що Вікторія перебуває в полоні, але доступу до неї наразі немає.

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Томіленко зауважив, що раніше запити родичів Вікторії до російських владних органів залишилися без відповідей.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж. НСЖУ вимагає негайного і безумовного звільнення з полону Вікторії Рощиної та інших незаконно захоплених журналістів. Із закликом солідарності з полоненими українськими журналістами та вимогою негайного звільнення з неволі виступив і Конгрес Європейської Федерації журналістів 

- заявив Сергій Томіленко.

Нагадаємо

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що наразі у російському полоні перебувають 403 українські жінки. Доля деяких з них невідома з 2014 року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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