У росії підтвердили, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину
Київ • УНН
росія підтвердила, що утримує українську журналістку Вікторію Рощину в полоні. Жінка зникла на окупованій території України влітку 2023 року, відтоді запити родичів Вікторії до російських владних органів залишилися без відповідей.
росія вперше підтвердила, що утримає в полоні українську журналістку Вікторію Рощину. жінка зникла на окупованій території у серпні минулого року. Про це заявив очільник Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, пише УНН.
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Він розповів, що батько журналістки Вікторії Володимир Рощин отримав лист від міноборони рф, який підтверджує, що жінка потрапила в полон.
За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території російської федерації
Зазначається, що лист датований 17 квітня, а Володимир отримав його приблизно 22 квітня. Чоловік вже звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який підтвердив, що Вікторія перебуває в полоні, але доступу до неї наразі немає.
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Томіленко зауважив, що раніше запити родичів Вікторії до російських владних органів залишилися без відповідей.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж. НСЖУ вимагає негайного і безумовного звільнення з полону Вікторії Рощиної та інших незаконно захоплених журналістів. Із закликом солідарності з полоненими українськими журналістами та вимогою негайного звільнення з неволі виступив і Конгрес Європейської Федерації журналістів
Нагадаємо
В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що наразі у російському полоні перебувають 403 українські жінки. Доля деяких з них невідома з 2014 року.