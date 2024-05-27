В россии подтвердили, что удерживают в плену украинскую журналистку Викторию Рощину

россия впервые подтвердила, что удержит в плену украинскую журналистку Викторию Рощину. женщина исчезла на оккупированной территории в августе прошлого года. Об этом заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, пишет УНН.

Детали

Он рассказал, что отец журналистки Виктории Владимир Рощин получил письмо от минобороны рф, которое подтверждает, что женщина попала в плен.

По имеющимся сведениям, Рощина Виктория Владимировна, 6.10.1996 года рождения, задержана и в настоящее время находится на территории российской федерации - говорится в письме, подготовленном российской военной полицией.

Отмечается, что письмо датировано 17 апреля, а Владимир получил его примерно 22 апреля. Мужчина уже обращался в Международный комитет Красного Креста, который подтвердил, что Виктория находится в плену, но доступа к ней пока нет.

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Томиленко отметил, что ранее запросы родственников Виктории в российские властные органы остались без ответов.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж. НСЖУ требует немедленного и безусловного освобождения из плена Виктории Рощиной и других незаконно захваченных журналистов. С призывом солидарности с пленными украинскими журналистами и требованием немедленного освобождения из неволи выступил и Конгресс Европейской Федерации журналистов - заявил Сергей Томиленко.

Напомним

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что сейчас в российском плену находятся 403 украинские женщины. Судьба некоторых из них неизвестна с 2014 года.