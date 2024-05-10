Жодного панічного настрою у місті немає і не буде: Терехов про ситуацію в Харкові
Київ • УНН
У Харкові немає паніки серед мешканців, незважаючи на неспокійну ніч, коли в результаті ракетних ударів було пошкоджено 26 будинків, два з них сильно зруйновано, а один знесено, двоє людей, в тому числі дитина, отримали поранення.
У Харкові серед мешканців міста немає жодного панічного настрою і не може бути. Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
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Сьогодні теж ніч пройшла дуже неспокійно. Було влучання в приватні будинки. Постраждали 26 будинків, двоє зазнали важких руйнацій і один зовсім знесено. Постраждали двоє людей. Дійсно це жахливо. Але, як ви бачите, жодного панічного настрою у місті немає і не буде і всі працюють, всі зайняті своїми справами. Так, ми чудово розуміємо, що трапляється на фронті, ми чудово розуміємо, що йде війна, але потрібно бути сконцентрованими і це головне. Ніякої паніки не може бути
Нагадаємо
російські війська у ніч на 10 травня завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого постраждали двоє людей, серед яких 11-річна дитина. Минулої доби росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів області, одна людина загинула.