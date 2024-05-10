Никакого панического настроения в городе нет и не будет: Терехов о ситуации в Харькове

В Харькове среди жителей города нет никакого панического настроения и не может быть. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Сегодня тоже ночь прошла очень неспокойно. Было попадание в частные дома. Пострадали 26 домов, два подверглись тяжелым разрушениям и один совсем снесен. Пострадали два человека. Действительно это ужасно. Но, как вы видите, никакого панического настроения в городе нет и не будет и все работают, все заняты своими делами. Да, мы прекрасно понимаем, что случается на фронте, мы прекрасно понимаем, что идет война, но нужно быть сконцентрированными и это главное. Никакой паники не может быть - сказал Терехов.

Напомним

российские войска в ночь на 10 мая нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадали два человека, среди которых 11-летний ребенок. За прошедшие сутки россияне обстреляли более 20 населенных пунктов области, один человек погиб.