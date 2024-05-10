Никакого панического настроения в городе нет и не будет: Терехов о ситуации в Харькове

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Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Масштабы атак на украинскую энергетику в 2024 году превзошли предыдущие годы, особенно с увеличением использования дронов-камикадзе, что привело к критической зависимости от импорта электроэнергии и экстренной помощи со стороны "Укрэнерго".
Израиль продолжит операцию против ХАМАСа в Рафахе, после предупреждения США о прекращении поставок оружия - СМИ
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