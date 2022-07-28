Жодних спекуляцій немає: Зеленський пояснив позбавлення громадянства Корбана
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію щодо позбавлення українського громадянства вже колишнього голови Дніпровської територіальної оборони Геннадія Корбана. Про це він заявив на спільному з Президентом Литви Гітанасом Наусидою брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
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“По-перше, жодних спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави, чи позбавляємо. Це постійний процес, і все відбувається постійно в рамках чинного законодавства”, – сказав Зеленський, відповідаючи на питання щодо можливості перегляду рішення про припинення громадянства України Корбана та пояснення мотивів його ухвалення.
Деталі
Президент заявив, що рішення про припинення громадянства Корбана є законним і він не бачить підстав для спекуляцій у цьому питанні.
Контекст
20 липня Банкова підтвердила УНН інформацію, що Президент України Зеленський таємним указом позбавив громадянства Коломойського, Рабіновича та Корбана, додавши, що такий указ є, проте містить персональні дані осіб, тому не оприлюднюється.
Згодом джерело з Офісу Президента повідомляло УНН, що на Банковій не підтверджують, але й не спростовують дійсність Указу про позбавлення громадянства олігарха Ігоря Коломойського, співголову забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, також бізнесмена, голову тероборони Дніпра Геннадія Корбана, оприлюдненого нардепом Сергієм Власенком.
22 липня у Корбана при в'їзді в Україну на контрольно-пропускному пункті вилучили закордонний паспорт.
Того ж дня він звернувся до Президента України Володимира Зеленського.