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Никаких спекуляций нет: Зеленский объяснил лишение гражданства Корбана

Никаких спекуляций нет: Зеленский объяснил лишение гражданства Корбана

Киев • УНН

 • 315273 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о лишении украинского гражданства уже бывшего главы Днепровской территориальной обороны Геннадия Корбана. Об этом он заявил на совместном с Президентом Литвы Гитанасом Наусидой брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Во-первых, никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс, и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства”, – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможности пересмотра решения о прекращении гражданства Украины Корбана и объяснении мотивов его принятия.

Детали

Президент заявил, что решение о прекращении гражданства Корбана законно и он не видит оснований для спекуляций в этом вопросе.

Контекст

20 июля Банковая подтвердила УНН информацию, что Президент Украины Зеленский тайным указом лишил гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана, добавив, что такой указ есть, однако содержит персональные данные лиц, поэтому не обнародуется.

Впоследствии источник из Офиса Президента сообщал УНН, что на Банковой не подтверждают, но и не опровергают действительность Указа о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, также бизнесмена, главу терробороны Днепра Геннадия Корбана, обнародованного нардепом Сергеем Власенко.

22 июля у Корбана при въезде в Украину на контрольно-пропускном пункте изъяли загранпаспорт.

В тот же день он обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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