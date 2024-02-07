Зграя косаток опинилася в крижаній пастці біля берегів Японії: їх життя під загрозою
Київ • УНН
Зграя з 10 косаток потрапила в пастку під морською кригою біля узбережжя Хоккайдо, Японія. Подальша доля тварин невідома, оскільки місцева влада поки не може їх врятувати.
Близько десяти косаток були помічені біля японського острова Хоккайдо, в пастці під морською кригою. Муніципалітет Японії поки не може їм допомогти. Про це повідомляє УНН із посиланням на Japan Broadcasting Corporation.
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У вівторок, 6 лютого, близько десяти косаток потрапили в крижану пастку біля берегів Японії, і таким чином опинилися в ризикованій ситуації. Ситуація тривожна. Скільки вони зможуть проіснувати в цих умовах, невідомо.
Як пояснили жителі міста Раусу телерадіокомпанії NHK, тваринам залишається лише чекати, коли крига скресне, щоб вони могли рухатися далі.
Наразі температура низька, тож не виключено, що косатки опинилися в пастці між шарами дрейфуючого льоду
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