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Стая косаток оказалась в ледяной ловушке у берегов Японии: их жизни под угрозой

Стая косаток оказалась в ледяной ловушке у берегов Японии: их жизни под угрозой

Киев • УНН

 • 36449 просмотра

Стая из 10 косаток попала в ловушку под морскими льдами у побережья Хоккайдо, Япония. Дальнейшая судьба животных неизвестна, поскольку местные власти пока не могут их спасти.

Около десяти косаток были замечены возле японского острова Хоккайдо, в ловушке под морскими льдами. Муниципалитет Японии пока не может им помочь. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Japan Broadcasting Corporation.

Детали

Во вторник, 6 февраля, около десяти косаток попали в ледяную ловушку у берегов Японии, и таким образом оказались в рискованной ситуации. Ситуация тревожная. Сколько они смогут просуществовать в этих условиях, неизвестно.

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Как объяснили жители города Раусу телерадиокомпании NHK, животным остается лишь ждать, когда лед тронется, чтобы они могли двигаться дальше.

Сейчас температура низкая, поэтому не исключено, что косатки оказались в ловушке между слоями дрейфующего льда

- сказал сотрудник местного метеорологического бюро в Куширо, согласно сообщению японских СМИ.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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