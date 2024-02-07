Стая косаток оказалась в ледяной ловушке у берегов Японии: их жизни под угрозой
Киев • УНН
Стая из 10 косаток попала в ловушку под морскими льдами у побережья Хоккайдо, Япония. Дальнейшая судьба животных неизвестна, поскольку местные власти пока не могут их спасти.
Около десяти косаток были замечены возле японского острова Хоккайдо, в ловушке под морскими льдами. Муниципалитет Японии пока не может им помочь. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Japan Broadcasting Corporation.
Детали
Во вторник, 6 февраля, около десяти косаток попали в ледяную ловушку у берегов Японии, и таким образом оказались в рискованной ситуации. Ситуация тревожная. Сколько они смогут просуществовать в этих условиях, неизвестно.
Как объяснили жители города Раусу телерадиокомпании NHK, животным остается лишь ждать, когда лед тронется, чтобы они могли двигаться дальше.
Сейчас температура низкая, поэтому не исключено, что косатки оказались в ловушке между слоями дрейфующего льда
Напомним,
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