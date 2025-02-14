Зеленський зустрівся з сенаторами США: про що говорили

Під час зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США на полях Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський обговорив партнерство України та США, зокрема спільні проєкти, економічну співпрацю та розвиток критичних мінералів і рідкісноземельних ресурсів.

Про це написав президент Володимир Зеленський у Telegram, передає УНН.

Обговорили продовження військової підтримки України та необхідні для досягнення справедливого миру зусилля

Під час зустрічі президент подякував США за двопартійну підтримку України від початку повномасштабного вторгнення росії та за внесок у захист тисяч життів.

Президент наголосив, що росія не хоче закінчення війни та продовжує дестабілізувати ситуацію у світі, тому військова підтримка США є критично важливою для досягнення миру.

Окремо поспілкувалися про партнерство між Україною та США, зокрема в реалізації спільних проєктів, економічній співпраці та спільному розвитку критичних мінералів і рідкісноземельних ресурсів