Зеленский встретился с сенаторами США: о чем говорили: о чем говорили
Киев • УНН
Президент Украины встретился с двухпартийной делегацией Сената США на Мюнхенской конференции по безопасности. Стороны обсудили военную поддержку, экономическое сотрудничество и развитие критических минералов.
Во время встречи с двухпартийной делегацией Сената США на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский обсудил партнерство Украины и США, в частности совместные проекты, экономическое сотрудничество и развитие критических минералов и редкоземельных ресурсов.
Об этом написал президент Владимир Зеленский в Telegram, передает УНН.
Обсудили продолжение военной поддержки Украины и необходимые для достижения справедливого мира усилия
Во время встречи Президент поблагодарил США за двухпартийную поддержку Украины от начала полномасштабного вторжения России и за вклад в защиту тысяч жизней.
Президент подчеркнул, что Россия не хочет окончания войны и продолжает дестабилизировать ситуацию в мире, поэтому военная поддержка США является критически важной для достижения мира.
Отдельно пообщались о партнерстве между Украиной и США, в частности в реализации совместных проектов, экономическом сотрудничестве и совместном развитии критических минералов и редкоземельных ресурсов
Напомним,
Украина передала проработанный драфт соглашения по редкоземельным металлам американской стороне.