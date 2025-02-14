Зеленский встретился с сенаторами США: о чем говорили: о чем говорили

Во время встречи с двухпартийной делегацией Сената США на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский обсудил партнерство Украины и США, в частности совместные проекты, экономическое сотрудничество и развитие критических минералов и редкоземельных ресурсов.

Об этом написал президент Владимир Зеленский в Telegram, передает УНН.

Обсудили продолжение военной поддержки Украины и необходимые для достижения справедливого мира усилия

Во время встречи Президент поблагодарил США за двухпартийную поддержку Украины от начала полномасштабного вторжения России и за вклад в защиту тысяч жизней.

Президент подчеркнул, что Россия не хочет окончания войны и продолжает дестабилизировать ситуацию в мире, поэтому военная поддержка США является критически важной для достижения мира.

Отдельно пообщались о партнерстве между Украиной и США, в частности в реализации совместных проектов, экономическом сотрудничестве и совместном развитии критических минералов и редкоземельных ресурсов