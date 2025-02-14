Зеленський підтвердив, що Україна передала США опрацьований драфт угоди щодо рідкісноземельних металів

Україна передала опрацьований драфт угоди щодо рідкісноземельних металів американській стороні. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Меморандум на основі якого може бути договір, або два, три п'ять договорів - це дуже важливий економічний крок для захисту наших ресурсів. Але нам потрібно, щоб ми його отримали...Наші юристи попрацювали, ми зараз передали американській стороні, подивимося - розповів Зеленський.

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Джерела УНН повідомляли, що Україна передала оновлений драфт угоди щодо рідкісноземельних металів США. Американська сторона попросила час до 17:00, щоб з ним попрацювати.

13 лютого, джерела повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський повідомив президента США Дональда Трампа, що Україна отримала проєкт угоди про рідкісноземельні копалини, позицію уже почали аналізувати.

Зеленський заявляв раніше, що підтримує стратегічне партнерство з США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України.

11 лютого Дональд Трамп заявив, що Україна "фактично" погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкоземельних мінералів на суму 500 мільярдів доларів у відповідь на військову допомогу з боку Вашингтона.