Зеленський зустрівся з президентом Польщі Дудою
Київ • УНН
Президент України Зеленський розпочав зустріч з президентом Польщі Дудою у Бельведерському палаці. Перед цим український лідер провів переговори з польським прем'єром Туском.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою під час візиту до Варшави, пише УНН з посиланням на канцелярію польського президента у X.
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"Зустріч президента Республіки Польща Анджея Дуди та президента США Зеленського розпочалася у Бельведерському палаці", - повідомили у канцелярії польського президента.
Раніше Зеленський провів зустріч з прем'єром Польщі Дональдом Туском.
Туск: допомога США є неоціненною опорою для України та глобальної безпеки 15.01.25, 15:33 • 24244 перегляди