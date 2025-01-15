Зеленський зустрівся з президентом Польщі Дудою

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою під час візиту до Варшави, пише УНН з посиланням на канцелярію польського президента у X.

Деталі

"Зустріч президента Республіки Польща Анджея Дуди та президента США Зеленського розпочалася у Бельведерському палаці", - повідомили у канцелярії польського президента.

Раніше Зеленський провів зустріч з прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Туск: допомога США є неоціненною опорою для України та глобальної безпеки